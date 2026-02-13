Более 50 остановок построят и обновят в Краснодаре в 2026 году

На территории Краснодара в 2026 году планируется модернизировать свыше 50 остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя главы Владимира Архипова.

В Краснодаре оборудуют более 20 новых остановочных павильонов и заменят порядка 30 существующих. Также известно, что в краевом центре ожидается поставка десяти трехсекционных трамваев. По словам Архипова, в 2025 году для улучшения транспортного обслуживания в Краснодаре изменили схемы 17 автобусных и трех троллейбусных маршрутов.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что ежедневно общественным транспортом в городе пользуются около 580 тыс. человек.

София Моисеенко