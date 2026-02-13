Вступил в силу приговор самарчанке Ирине Измайловой, осужденной за госизмену

Вступил в силу приговор суда в отношении самарской художницы Ирины Измайловой, причастной к оказанию помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2022 году, находясь на территории Молдавии, самарчанка вступила в контакт с представителями Главного управления разведки Украины для выполнения их заданий в целях нанесения ущерба безопасности России. Она осуществляла сбор и передачу информации в отношении объектов критически важной инфраструктуры, а также по заданию кураторов перевезла через границу наушники со скрытыми печатными платами с радиоэлементами и компонентами, которые могли быть использованы для приведения в действие взрывного устройства. Также стало известно, что Ирина Измайлова изготовила инициирующее взрывчатое вещество с целью его использования для подготовки диверсий по заданию спецслужб Украины.

В отношении Ирины Измайловой возбудили уголовное дело об изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Ранее сообщалось, что она признала вину. После этого были возбуждены еще дела о госизмене и хранении взрывчатки (ст. 275, 222.1 УК РФ).

В июне прошлого года Самарский областной суд назначил Ирине Измайловой наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы в полтора года, а также присудил штраф в размере 250 тыс. руб. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.

Ирина Измайлова была волонтером проекта «Вторсырье на благотворительность», который основал ее знакомый Александр Кудашев. В 2022 году он уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористическим и запрещен в РФ). Летом прошлого года сообщалось о гибели бывшего самарского экоактивиста.

Андрей Сазонов