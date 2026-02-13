Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в ЕС, что не хочет их потерять

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в расширении Евросоюза. Он признал, что «чувствует себя все более и более некомфортно» из-за этого.

«Нам необходимо разработать новую стратегию, чтобы сблизить эти страны (кандидаты на вступление в Евросоюз.— "Ъ") с ЕС. Я не хочу вас потерять»,— заявил господин Мерц, обращаясь к государствам-кандидатам (цитата по The Guardian). Он признал, что чувствует себя «все более и более некомфортно» из-за затягивания процесса вступления.

Фридрих Мерц указал на проблему, которую «все игнорируют»: для расширения требуется единогласие, однако Венгрия продолжает блокировать все процедуры.

Ранее Politico сообщало, что в ЕС разрабатывают план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.