Полномочия Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлили на пять лет

Совет директоров ПАО «Газпром» продлил полномочия председателя правления компании Алексея Миллера на пять лет. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе энергетического холдинга.

Алексей Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. В следующем году он также стал заместителем главы совета директоров компании.

В прошлый раз полномочия топ-менеджера продлили в 2021 году вопреки ожиданиям рынка и предшествовавшей полной смене команды. За этим решением последовало снижение стоимости бумаг «Газпрома».

Артемий Чулков