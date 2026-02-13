Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полномочия Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлили на пять лет

Совет директоров ПАО «Газпром» продлил полномочия председателя правления компании Алексея Миллера на пять лет. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе энергетического холдинга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Алексей Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. В следующем году он также стал заместителем главы совета директоров компании.

В прошлый раз полномочия топ-менеджера продлили в 2021 году вопреки ожиданиям рынка и предшествовавшей полной смене команды. За этим решением последовало снижение стоимости бумаг «Газпрома».

Подробнее — в материале «Ъ» «Переизбранник судьбы».

Артемий Чулков

