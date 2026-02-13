Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бежал без промаха

Француз Кантен Фийон Майе стал победителем олимпийского спринта

Мужской биатлонный спринт на Олимпиаде 2026 года превратил в четырехкратного олимпийского чемпиона француза Кантена Фийона Майе. Ветеран в этой гонке удивил не столько высочайшей скоростью, сколько меткостью: в предыдущих гонках Фийон Майе стрелял из рук вон плохо, а тут обошелся без промахов.

Кантен Фийон Майе на награждении

Кантен Фийон Майе на награждении

Фото: Andrew Medichini / AP

Кантен Фийон Майе на награждении

Фото: Andrew Medichini / AP

Не зная контекста, можно было бы принять эту победу Кантена Фийона Майе за какое-то абсолютно рядовое событие. Дело в том, что после того, как в прошлом сезоне, не дождавшись Олимпиады, карьеру решил завершить норвежец Йоханнес Бё, в мужском биатлоне не осталось спортсмена с послужным списком круче, чем у француза. В нем множество наград, а на прошлой Олимпиаде — в Пекине в 2022 году — Фийон Майе взял их аж пять: два золота и три серебра. Он, конечно, уже не молод, но 33 — это все-таки еще далеко не критический для его вида возраст. Ноги и в таком могут быть свежими. В общем, чему тут поражаться?

Но контекст на свалку не выкинешь. А штука в том, что оба предыдущих итальянских выступления Фийона Майе должны были навести на мысль, что сказывается все-таки возраст. Не на резвости, а на стрельбе.

Сначала была смешанная эстафета. Золото французская команда выиграла, но — усилиями женской половины. Фийон Майе же на втором этапе заставил ее пройтись буквально по краю пропасти, допустив на двух огневых рубежах пять промахов. Еще один — и бежал бы штрафной круг, который точно лишил бы квартет шансов на победу.

Затем была индивидуальная гонка, к стрельбе вообще особенно требовательная. И в ней Кантен Фийон Майе снова бодро передвигался по трассе — и снова кошмарно стрелял. Четыре промаха — это в индивидуалке четыре штрафные минуты, катастрофа для кого угодно.

И после такого кто бы поставил на то, что Фийон Майе пройдет спринт чистенько?

А он его прошел, закрыв все десять мишеней. И главный козырь никуда не делся. Несся по трассе Фийон Майе так стремительно, что мог позавидовать даже соотечественник Эрик Перро, лидер общего зачета Кубка мира, который почти на десять лет моложе и который, скорее всего, отстал бы от ветерана, даже если бы обошелся без двух штрафных кругов.

Не завидовал некоторое время разве что еще один матерый француз — Эмильен Жаклен. И у Жаклена стрелковая стабильность не конек, но в итальянском спринте все получалось. А со стойкой вообще разобрался за 16 секунд — это фантастически мало. Второй рубеж он покинул лидером, но, пытаясь удержать преимущество в заочном поединке с Фийоном Майе, стартовавшим раньше, захлебнулся на заключительном круге. Жаклена в итоге обошли и два норвежца — Ветле Шостад Кристиансен со Стурлой Холмом Легрейдом. Впрочем, на график Фийона Майе они не покушались. Для них он был заоблачным.

Алексей Доспехов

Мужчины. Спринт, 10 км

