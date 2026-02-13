Три населенных пункта в Дагестане остались без воды из-за аварии на трансформаторе

В трех населенных пунктах Дагестана отключили воду из-за аварии на силовом трансформаторе в Унцукульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В поселке Временный сгорел силовой трансформатор, что и послужило причиной отключения водяного насоса. Кроме того, в самой насосной также имеются проблемы.

На месте аварии работают восемь специалистов «Дагэнерго» и три единицы техники. Администрацией района организовала подвоз воды. Время восстановления водоснабжения уточняется.

Мария Хоперская