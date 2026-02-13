Из-за риска подтоплений в Батайске ввели режим повышенной готовности
С 18:00 13 февраля в Батайске ввели режим повышенной готовности. Решение приняли из-за резкого потепления и риска подтоплений, сообщил в своем Telegram-канале глава города Валентин Кукин.
Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются осадки и плюсовая температура. Это может привести к подтоплению пониженных участков и дворов.
Для того, чтобы держать ситуацию под контролем, были сформированы мобильные группы для мониторинга зон риска. Коммунальные службы ориентированы на быстрое реагирование на обращения жителей.