Из-за риска подтоплений в Батайске ввели режим повышенной готовности

С 18:00 13 февраля в Батайске ввели режим повышенной готовности. Решение приняли из-за резкого потепления и риска подтоплений, сообщил в своем Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются осадки и плюсовая температура. Это может привести к подтоплению пониженных участков и дворов.

Для того, чтобы держать ситуацию под контролем, были сформированы мобильные группы для мониторинга зон риска. Коммунальные службы ориентированы на быстрое реагирование на обращения жителей.

Мария Хоперская

