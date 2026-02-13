«Единая Россия» запустила год местных отделений в Херсонской области

«Единая Россия» (ЕР) 13 февраля начала мероприятия, приуроченные к внутрипартийному году местных отделений. Первый форум прошел в Херсонской области, поскольку у здешних руководителей «незамыленный глаз», заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

ЕР работает с собственной партийной инфраструктурой третий год подряд. 2024 и 2025 годы были посвящены первичным отделениям и муниципальным депутатам соответственно. Теперь единороссы намерены точечно поработать с местными отделениями, объяснил Владимир Якушев.

Секретарь генсовета рассчитывает, что замечания и предложения партийцев, которые «не так давно работают в нашей инфраструктуре на руководящих должностях», будут особенно интересны. «Мы должны очень откровенно поговорить о том, чего нам сегодня не хватает, чтобы еще более активно работать на местном уровне»,— сказал единоросс.

На форуме прозвучали вопросы и предложения по формату сбора предложений в «Народную программу», курсам по оперативному реагированию на ЧС, развертыванию гуманитарных штабов и страхованию исполнительных секретарей местных ячеек в прифронтовых и приграничных регионах. Владимир Якушев, в свою очередь, напомнил, что в этом году регион впервые изберет депутатов нижней палаты парламента: «Важно, чтобы это были профессиональные люди, которые понимают, что такое законотворческая работа, и настоящие патриоты вашей земли».

Григорий Лейба