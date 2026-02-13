Совет директоров «Газпрома» продлил полномочия Миллера на пять лет

Совет директоров «Газпрома» (MOEX: GAZP) на заседании 13 февраля продлил полномочия Алексея Миллера в качестве председателя правления еще на пять лет, сообщил холдинг.

Господин Миллер избран на новый срок с 31 мая 2026 года. Пост председателя правления «Газпрома» он занимает с 2001 года. С 2002 года господин Миллер является заместителем председателя совета директоров компании. В феврале 2021 года совет директоров переизбирал его на пятилетний срок.