За неделю на побережье Черного моря не зафиксировали выбросов мазута

Результаты мониторинга побережья Черного моря за прошедшую неделю не продемонстрировали загрязнений нефтепродуктами. Об этом сообщает правительство России, ссылаясь на заместителя председателя Виталия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе Виталий Савельев заявил, что в Черном море, на побережье Крыма и Краснодарского края продолжаются мониторинговые мероприятия с целью фиксации загрязнений мазутом. За неделю специалисты не обнаружили новых выбросов.

С начала работ по ликвидации последствий мазутной ЧС очистили более 3 тыс. км береговой линии, собрано свыше 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. По словам Виталия Савельева, по итогам недели дополнительно было утилизировано 3 тыс. т отходов. Общий объем утилизированного или направленного в хозяйственный оборот грунта составил 179 тыс. т.

В настоящее время в работах на побережье в задействованы 775 человек и 185 единиц техники.

София Моисеенко