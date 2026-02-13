Шведам посбивали «короны»

В группе мужского хоккейного олимпийского турнира состоялся традиционно принципиальный матч между сборными Швеции и Финляндии. Стартовавшая с поражения от словаков команда Суоми сделала выводы и одержала победу 4:1. Благодаря этому результату финны теперь занимают второе место в группе и сохраняют шансы на прямую путевку в четвертьфинал. Но и шведы по-прежнему претендуют на нее, а лидирует здесь сборная Словакии.

Фото: Geoff Burke / Reuters Антон Лунделль

Чемпионы предыдущей Олимпиады в Пекине и на нынешний турнир приехали за медалями, но сразу же потерпели довольно неожиданное поражение от словаков (1:4), у которых в заявке всего семь представителей Национальной хоккейной лиги, тогда как у самих финнов все игроки, кроме защитника Микко Лехтонена, выступают там. Ничего страшного, конечно, не случилось, учитывая, что все участники по регламенту попадают в play-off, тем не менее одно дело напрямую выйти из группы в четвертьфинал, а другое — пробиваться через дополнительный раунд. В связи с этим команде Антти Пеннанена была нужна победа над шведами, которые ожидаемо обыграли на старте итальянцев (5:2), хотя тоже столкнулись с определенными проблемами и долго не могли сломить сопротивление хозяев.

Вообще финская пресса писала, что у Пеннанена, который работал только на родине, не сложились отношения с энхаэловцами, что проявилось еще на прошлогоднем Турнире четырех наций. Там финны заняли последнее место, при этом, правда, одолели в овертайме как раз «Тре крунур». Дескать, ведущие хоккеисты даже просили поменять главного тренера перед Олимпиадой, но руководство сборной решило оставить все как есть.

Второй матч на миланском льду команда Суоми тоже начала не лучшим образом, прозевав выход «два в одного» с броском Адриана Кемпе. Голкипер Юусе Сарос отразил его, а затем финны еще отбились в меньшинстве.

Вроде бы шведы уверенно контролировали шайбу, но пропустили в рядовой ситуации, когда защитник Николас Матинпало бросил скорее на удачу и попал. Да и шведский вратарь Филип Густавссон сплоховал, неудачно подставив черенок клюшки. Причем этот гол ввел в какое-то замешательство подопечных Сэма Халлама. Они чересчур пассивно действовали во втором большинстве, после чего и вовсе отдали инициативу. Самая яркая звезда финской сборной Микко Рантанен должен был увеличить счет, но на сей раз Густавссон выручил партнеров. Однако затем они не помогли ему в борьбе на пятаке с Антоном Лунделлем, который так активно махал клюшкой, что в итоге запихнул ее в сетку. А Микаэль Гранлунд под конец первого периода едва не отправил шведов в нокаут. Нападающий «Анахайм Дакс» не реализовал шикарный момент, когда оказался один перед воротами.

Складывалось такое впечатление, что финны просто лучше настроились на игру. Впрочем, в дебюте второй двадцатиминутки их все-таки наказали за очередное удаление. Вильям Нюландер вывел на бросок защитника Расмуса Далина, и тот нанес убойный щелчок в касание. Вскоре и «львы» получили численное преимущество, но их спецбригады не использовали его. Зато они отличились в меньшинстве, когда шведы допустили грубейшую ошибку в своей зоне. Эрик Хаула в окружении трех соперников у борта умудрился сделать голевую передачу на Йоэля Армиа, который выкатился один на один с Густавссоном и уверенно разобрался с ним. А ведь перед этим «Тре крунур» выглядели совсем неплохо, и Нюландер даже чуть не сравнял цифры на табло, угодив в штангу. Вместе с тем Хаула и Армиа вполне могли затолкать еще одну шайбу. Концовка же второго периода прошла в стычках, которые не остановило и обоюдное удаление Мики Зибанежада с Миро Хейсканеном, так что арбитры усадили к ним на скамейку штрафников еще четырех игроков.

В третьем отрезке матч носил тоже отнюдь не мирный характер. И те, и другие не упускали возможности провести жесткий силовой прием или просто побольнее врезать оппоненту. Такой хоккей, наверное, был на руку прежде всего финнам, которые успешно мешали техничным шведам играть и охраняли победный результат. К тому же скандинавам еще и не везло.

Рикард Ракелль не сумел переиграть Сароса в очной дуэли, а в другом эпизоде сборную Финляндии спас Лунделль, выбивший шайбу из пустых ворот.

Не удавалось шведской команде и забить в большинстве. Хорошо еще, что Густавссон удержал ее в игре, когда тот же Лунделль убежал «один в ноль». Почти за три минуты до сирены шведы сняли вратаря и пытались что-то придумать в формате «шесть на пять», но финны надежно защищались, а Рантанен еще точно бросил из собственной зоны и оформил победу 4:1.

Тем временем турнирную таблицу в группе В с шестью очками возглавили словаки, которые в параллельном матче взяли верх над итальянцами — 3:2. Решающим стал гол нападающего Адама Ружички, выступающего в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак». У сборных Финляндии и Швеции по три очка. В заключительном туре группового этапа шведы встретятся со словаками, а финны — соответственно с хозяевами Олимпиады. Теперь весьма вероятен расклад, при котором в этом квартете три команды наберут по шесть баллов, и победителя группы придется вычислять по дополнительным показателям.

Александр Ильин