Экс-директора курского колледжа осудили за махинации с субсидией по нацпроекту

Бывшего директора Курского колледжа информационных технологий Анну Груневу признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) за махинации с субсидией в размере более 2,5 млн руб., полученной в рамках национального проекта «Демография». Ленинский районный суд Курска назначил ей штраф в размере 70 тыс. руб. и на два года запретил работать на административных должностях в сфере образования. Приговор может быть обжалован. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что Анна Грунева, получившая субсидию из федерального бюджета на организацию процесса профобучения различных категорий граждан, не выполнила взятые обязательства. По данным следствия, в период 2021–2022 годов она «неправомерно выдала документы об окончании образования с целью искусственно завысить показатели числа слушателей колледжа, повысить имидж образовательного учреждения, а также свой авторитет». В качестве слушателей подсудимая привлекала сотрудников учреждения, своих родственников и знакомых.

Кроме того, суд удовлетворил прокурорский иск, в соответствии с которым с Анны Груневой взыскали 2,7 млн руб. в пользу министерства финансов Курской области.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратурой Курской области в 2025 году в сфере надзора за реализацией нацпроектов было выявлено более 1 тыс. нарушений закона. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел.

Денис Данилов