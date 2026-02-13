В Сарове актриса драмтеатра сломала руку на сцене, упав с бутафорского пня

Актриса Саровского театра драмы (Саров, Нижегородская область) сломала руку на сцене. По данным трудовой инспекции, она стояла на декорации в виде пня высотой около 60 см. Неожиданно у актрисы закружилась голова. Потеряв сознание, она упала и ударилась рукой об пол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После случившегося пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом левого предплечья и послеобморочное состояние.

Трудовая инспекция ждет медицинское заключение о степени тяжести полученных травм.

Руководство театра принесло извинения зрителям за то, что спектакль пришлось завершить досрочно.

Как писал «Ъ-Приволжье», несколькими днями ранее в нижегородском цирке во время представления артист-акробат сломал ногу при выполнении конного номера.

Андрей Репин