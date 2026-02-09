Акробат сломал ногу при выполнении номера в Нижегородском цирке
Артист-акробат получил тяжелые травмы ноги при выполнении номера «Курс» на манеже Нижегородского цирка (филиал ФКП «Росгосцирк»). Несчастный случай на производстве случился с 27-летним артистом 7 февраля, сообщили в региональной госинспекции труда.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Уточняется, что акробат получил травму при сходе с лошади на поверхность манежа. В больнице у работника диагностировали открытый перелом обеих костей и ушибленные раны правой голени.
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве.