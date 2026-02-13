За год в Пятигорске привлекли к ответственности около тысячи должностных лиц

В 2025 году прокуратура в Пятигорске пресекли порядка 4 тыс. нарушений закона, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли около тысячи должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году основным направлением деятельности ведомства станет работа с социально уязвимыми группами населения, военнослужащими и их родными. Кроме того, планируется обеспечить контроль за качеством услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также в сфере дорожного движения.

Отдельным направлением станет сохранение и развитие курортной инфраструктуры, экологии, объектов культурного наследия и общественных пространств.

Мария Хоперская