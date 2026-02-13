Австралийка Джози Бафф завоевала золото Олимпиады в сноуборд-кроссе

Австралийка Джози Бафф стала олимпийской чемпионкой в дисциплине сноуборд-кросс. 23-летняя спортсменка впервые в карьере завоевала медаль Олимпиады.

Второе место заняла чешка Эва Адамчикова. Она побеждала в этой дисциплине на Играх в Сочи. Бронзовым призером стала олимпийская чемпионка 2018 года итальянка Микела Мойоли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джози Бафф

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Джози Бафф

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Джози Бафф выступает на второй Олимпиаде. В Пекине она не смогла преодолеть стадию 1/8 финала. В 2023 году австралийка стала серебряным призером чемпионата мира.

Медаль Джози Бафф стала второй для сборной Австралии на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Вчера фристайлист Купер Вудс взял золото в дисциплине параллельный могул.

Таисия Орлова