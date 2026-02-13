Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Биатлонист Кантен Фийон Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Француз Кантен Фийон Майе выиграл биатлонную спринтерскую гонку на 10 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 22 минуты 53,1 секунды.

Фото: Matthew Childs / Reuters

Фото: Matthew Childs / Reuters

Вторым стал Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии. Он затратил на дистанцию на 13,7 секунды больше, чем победитель. Третье место занял другой норвежец Стурла Холм Легрейд (+15,9).

Таким образом, 33-летний Кантен Фийон Майе завоевал четвертое золото Игр. Две медали высшего достоинства он взял на Олимпиаде в Пекине четыре года назад. Третье — 8 февраля в смешанной эстафете. Также на его счету три серебра Игр. Также на его счету пять золотых наград чемпионатов мира и одна победа в общем зачете Кубка мира.

Арнольд Кабанов

