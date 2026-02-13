Биатлонист Кантен Фийон Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Француз Кантен Фийон Майе выиграл биатлонную спринтерскую гонку на 10 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 22 минуты 53,1 секунды.

Вторым стал Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии. Он затратил на дистанцию на 13,7 секунды больше, чем победитель. Третье место занял другой норвежец Стурла Холм Легрейд (+15,9).

Таким образом, 33-летний Кантен Фийон Майе завоевал четвертое золото Игр. Две медали высшего достоинства он взял на Олимпиаде в Пекине четыре года назад. Третье — 8 февраля в смешанной эстафете. Также на его счету три серебра Игр. Также на его счету пять золотых наград чемпионатов мира и одна победа в общем зачете Кубка мира.

Арнольд Кабанов