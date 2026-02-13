ВЭБ.РФ и VK займутся цифровизацией образования в издательстве «Просвещение»

Зампред ВЭБ.РФ Александр Тарабрин назначен ответственным за руководство издательством «Просвещение» от лица госкорпорации. Об этом компания сообщила у себя на сайте 13 февраля. Формально должность господина Тарабрина не изменится, но все основные функции по курированию издательства лягут на него.

Новая совместная политика издательства и госкорпорации действует в рамках становления ВЭБ.РФ единоличным исполнительным органом издательской группы «Просвещение», указано в пресс-релизе. Так, ВЭБ.РФ хочет включить АО «Просвещение» в свою экосистему для реализации государственной образовательной политики, объясняет собеседник «Ъ» на медиарынке. Основной целью совместной работы станет реализация проекта технологического развития образовательных услуг. «Министерство просвещения РФ определяет политику и стандарты российского образования, а АО "Просвещение", как надежный партнер государства, обеспечивает их практическую реализацию»,— говорит собеседник «Ъ».

Ранее также стало известно, что стратегическим партнером «Просвещения» выступит VK (MOEX: VKCO). К команде «Просвещения» присоединится Ольга Гамза, ранее занимавшая должность директора по развитию социально значимых сервисов VK, говорят в ВЭБ.РФ. В «Просвещении» госпожа Гамза и ее команда сосредоточатся на вопросах цифрового развития компании, увеличении прибыли от EdTech-сервисов и создании цифрового образовательного контента.

В 2025 году ВЭБ.РФ консолидировал 75% акций АО «Просвещение», купив пакеты «Сбера» и одного неназванного акционера, оставшиеся 25% компании принадлежат РФПИ. Выручка АО «Просвещение» по РСБУ в 2024 году составила 27,4 млрд руб., чистая прибыль — 27,3 млрд руб.

Варвара Полонская