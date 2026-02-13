Атака ВСУ повредила ЛЭП и оставила без электричества три района Курской области

В результате атаки ВСУ по Рыльскому району Курской области была повреждена линия электропередачи. Без напряжения остались Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Также зафиксированы нарушения теплоснабжения. Об этом 13 февраля сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сделаем все, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения»,— заявил господин Хинштейн.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что в Белгородской энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения после атак ВСУ и аварии на одной из подстанций. До 21:00 в регионе планируются веерные отключения электричества в самом Белгороде и пяти округах — Белгородском, Губкинском, Прохоровском, Корочанском и Шебекинском.

Денис Данилов