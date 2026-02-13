Веерные отключения электричества пройдут в Белгороде и пяти округах

Белгородские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения после атак ВСУ и аварии на одной из подстанций. В пятницу, 13 февраля, до 21:00 планируются веерные отключения электричества в Белгороде и пяти округах — Белгородском, Губкинском, Прохоровском, Корочанском и Шебекинском. Об этом губернатор Вячеслав Гладков предупредил в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, из-за аварийных отключений сегодня наблюдались сбои в работе электронных сервисов и медицинской системы. По состоянию на 13:00 система возобновила работу, вернулась возможность записи к врачу онлайн.

«Все некритические сервисы продолжаем восстанавливать, могут возникать проблемы при стабилизации»,— добавил господин Иконников.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 12 февраля после аварии на подстанции без света остались более 220 тыс. абонентов. По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, из-за отключения остановился 1681 лифт. Для помощи застрявшим жителям задействовали 11 бригад.

Денис Данилов