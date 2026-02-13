Аварийность на дорогах КБР в 2025 году сократилась на 14%

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии подвела итоги 2025 года: аварийность на дорогах республики упала на 14%, а число погибших в ДТП уменьшилось с 134 человек в 2024-м до 95 человек — практически на треть, пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГИБДД КБР Юрия Бегидова. Тренд держится уже пять лет: КБР первой вышла из "красной зоны" по аварийности благодаря ремонту и модернизации трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Федеральные трассы в КБР общей протяженностью почти 700 км достигли соответствия нормативам на 75,1%, а региональные дороги — на 80%. За шесть лет власти отремонтировали более 1200 км асфальта и установили освещение на 440 км магистралей. Только в 2025-м привели в порядок 50 объектов протяженностью свыше 84 км, включая мосты и путепроводы; Казбек Коков, глава республики, поблагодарил Минтранс и Росавтодор за финансирование.

Минтранс КБР приписывает динамику нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который объединил строительство, ремонт и профилактику рисков. ФКУ "Управление федеральных дорог 'Кавказ'" взяло на себя ключевые трассы, решив проблемы с растущим трафиком. Татьяна Егорова, спикер парламента КБР, подчеркнула на президиуме: дороги напрямую влияют на экономику и безопасность бизнеса.

Вызовы сохраняются, но ГИБДД усиливает контроль. Рейды против пьяных водителей и нарушителей без прав фиксируют тысячи случаев ежегодно, камеры помогают. Новая стратегия безопасности движения до 2036 года задаст вектор.

В 2024 году ГИБДД КБР усилила выявление нарушений, заложив базу для успеха 2025-го. Новые полосы и подъездные пути стимулируют экономику региона. Федеральные вложения окупаются: жители хвалят трассы, бизнес выигрывает от логистики. Власти ждут дальнейшего спада аварийности.

Станислав Маслаков