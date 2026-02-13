Спикер Бельский предложил Минкульту сменить прописку

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением переехать ведомству в Северную столицу. Спикер парламента поделился идеей в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда».

Господин Бельский считает, что Минкульт засиделся в Москве. Тем более что Петербург — культурная столица, поэтому ведомству следует задуматься о переезде.

Прежде Александр Бельский сообщил о сохранении концепции общественного пространства на базе петербургского Главпочтамта. Там намерены разместить рестораны, гостиницы и общественные зоны, изначальное наполнение не пострадало.

Татьяна Титаева