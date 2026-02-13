Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Королю не помешали ни старт, ни стиль

Йоханнес Клэбо завоевал в разделке восьмое олимпийское золото

Выдающийся норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сравнялся с рекордсменами по количеству зимних олимпийских побед. Восьмая оказалась, может быть, самой ценной для него. Он одержал ее в 10-километровой гонке с раздельным стартом свободным стилем, которая, в отличие от дистанционных гонок со стартом общим, никогда не была его надежным козырем. В Италии он в ней не был даже фаворитом, но фаворит — еще один норвежец, Эйнар Хедегарт,— скис на финишной части дистанции, не взяв даже серебро. Оно, как и в скиатлоне, досталось французу Матису Деложу.

Йоханнесу Клэбо нужно выиграть еще всего одну гонку, чтобы превратиться в единоличного рекордсмена по количеству золотых наград, завоеванных на зимних Олимпиадах

Фото: Matthias Schrader / AP

Фото: Matthias Schrader / AP

Йоханнес Клэбо одержал 13 февраля вроде бы дежурную победу. Она для него, безусловного короля современных, то есть эпохи, когда в международных соревнованиях не участвуют россияне с иногда жестоко бившим норвежца Александром Большуновым, лыжных гонок была на итальянской Олимпиаде третьей. До этого он добыл золото в скиатлоне и индивидуальном спринте. Но нетрудно было догадаться, что эту медаль Клэбо встретят гораздо теплее, эмоциональнее, чем предыдущие. И дело даже не в формальной причине, хотя и она выглядит чрезвычайно веской.

Эта золотая олимпийская награда — уже восьмая для Йоханнеса Клэбо. Больше на зимних Олимпиадах ни у кого в истории не было.

Столько же лишь у трех его соотечественников — лыжников Бьорна Дэли с Марит Бьорген и биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. Легенды из легенд, чьи имена вызывают трепет и кучу бередящих душу воспоминаний у любого, кто неравнодушен к спорту. И вот Клэбо в свои 29 лет с ними в одном ряду.

Но важнее другое. Особенный привкус у этой победы — в специфике жанра. Любой может проверить послужной список Йоханнеса Клэбо. В нем длиннющий перечень трофеев и призовых мест. Но почти все личные взяты в спринте или гонках с общего старта — ну как на этой Олимпиаде. Разделок, когда нужно бежать по трассе в одиночку, в этом списке совсем мало. Они никогда не были его территорией. Клэбо — это про неистовый финишный спурт, про скорость на коротких отрезках, но не про умение долго сохранять высокий темп, которого требуют разделки.

Он, конечно, и в них время от времени добивался успеха благодаря экстраординарному классу. Но к этим успехам тем, кто оценивал его олимпийские шансы, опять же следовало внимательно присмотреться. Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине Йоханнес Клэбо зацепил в разделке бронзу, отстав только от выдающегося финна Ийво Нисканена, тогда находившегося на пике, и Александра Большунова. На прошлогоднем, предолимпийском, чемпионате мира в Тронхейме на своем поле вообще был в этой дисциплине первым. Но и там и там разделку бежали не свободным, а классическим стилем, любимым у Клэбо. А в «коньковых» разделках он годами оставался — нет, не статистом, но по крайней мере и не фронтменом точно.

Между тем наиболее вероятного фронтмена этой Олимпиады, такого, что золото буквально плывет в руки, разглядеть ведь было несложно.

В декабре в рамках Кубка мира в Тронхейме и Давосе состоялись две подряд гонки с раздельным стартом — именно на 10 км и именно «коньком». В обеих Йоханнес Клэбо недотянул до подиума, в обеих первенствовал его партнер по сборной Эйнар Хедегарт. Норвежские лыжные тренеры пару лет назад перетащили его из биатлона, обратив внимание на феноменальную терпеливость и феноменальную резвость. И ни для кого не было секретом, что Хедегарта на Олимпиаде берегли ради его коронного номера. Ни в скиатлоне, ни в спринте он не выступал.

А уже во время разделки многие наверняка решили, что с повторением олимпийского рекорда Йоханнесу Клэбо придется подождать — не сотворит чудес. Среди элитных гонщиков он стартовал одним из первых. Но когда прошел «разгонную» отметку 1,8 км, заставил всех, кто за него переживал, грустно вздохнуть: чуть-чуть уступил неплохому, но, строго говоря, ни на что грандиозное не замахивавшемуся итальянцу Мартино Каролло. А следом результат Клэбо превзошли и показавший себя во всей красе в скиатлоне француз Матис Делож, серебряный призер того состязания, и все опасные как конкуренты товарищи по команде — и Харальд Амуннсен, и Мартин Нюэнгет, и, разумеется, Хедегарт. Можно было подумать, что не настроен Клэбо истязать себя ради решения задачи настолько сложной, почти невозможной. Впереди же еще выступления.

И вдруг ситуация изменилась, и мысли насчет экономии сил вытеснили мысли о королевском расчете, о высшей математике, об исключительно правильном распределении сил.

Скромно разогнавшись, Йоханнес Клэбо к середине дистанции уже умчался от Каролло и прочих крепких лыжников куда-то в космос. А потом был фирменный штурм заключительного подъема, который доказал, что энергии на концовку Клэбо сохранил уйму. Столько, что не смогут с ними тягаться ни скисшие Амуннсен с Ньюэнгетом, ни бодрый, однако все же не такой резвый, как прежде, Делож. До планки Клэбо ему не хватило пяти секунд.

Впрочем, не считая некоторых приличного уровня бойцов, чьи амбиции ограничивались почетными позициями поодаль от тройки (в эту категории входил и единственный российский участник Савелий Коростелев, в итоге финишировавший 15-м), на трассе оставался Эйнар Хедегарт. И он на всех отсечках продолжал опережать Клэбо. Отрыв, правда, сокращался, но ведь вкус близкого золота — это как адреналин, помогает. Однако, когда Хедегарт поехал покорять тот самый последний подъем, все увидели разницу. Она буквально резала глаз. Его, фаворита, состояние было полной противоположностью великолепному состоянию Клэбо: опущенная в страданиях голова, нетвердый шаг. Хедегарт сдулся и пропустил вперед даже Деложа, не пережив соперничества с королем, который, судя по всему, превратится в единоличного рекордсмена по количеству олимпийских титулов уже в воскресенье, 15 февраля. В этот день состоится мужская эстафетная гонка, и непросто представить, как в ней норвежцы могут проворонить золото.

Алексей Доспехов

Мужчины. Гонка на 10 км с раздельным стартом. Свободный стиль

