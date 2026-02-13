Королю не помешали ни старт, ни стиль

Выдающийся норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сравнялся с рекордсменами по количеству зимних олимпийских побед. Восьмая оказалась, может быть, самой ценной для него. Он одержал ее в 10-километровой гонке с раздельным стартом свободным стилем, которая, в отличие от дистанционных гонок со стартом общим, никогда не была его надежным козырем. В Италии он в ней не был даже фаворитом, но фаворит — еще один норвежец, Эйнар Хедегарт,— скис на финишной части дистанции, не взяв даже серебро. Оно, как и в скиатлоне, досталось французу Матису Деложу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханнесу Клэбо нужно выиграть еще всего одну гонку, чтобы превратиться в единоличного рекордсмена по количеству золотых наград, завоеванных на зимних Олимпиадах

Фото: Matthias Schrader / AP Йоханнесу Клэбо нужно выиграть еще всего одну гонку, чтобы превратиться в единоличного рекордсмена по количеству золотых наград, завоеванных на зимних Олимпиадах

Фото: Matthias Schrader / AP

Йоханнес Клэбо одержал 13 февраля вроде бы дежурную победу. Она для него, безусловного короля современных, то есть эпохи, когда в международных соревнованиях не участвуют россияне с иногда жестоко бившим норвежца Александром Большуновым, лыжных гонок была на итальянской Олимпиаде третьей. До этого он добыл золото в скиатлоне и индивидуальном спринте. Но нетрудно было догадаться, что эту медаль Клэбо встретят гораздо теплее, эмоциональнее, чем предыдущие. И дело даже не в формальной причине, хотя и она выглядит чрезвычайно веской.

Эта золотая олимпийская награда — уже восьмая для Йоханнеса Клэбо. Больше на зимних Олимпиадах ни у кого в истории не было.

Столько же лишь у трех его соотечественников — лыжников Бьорна Дэли с Марит Бьорген и биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. Легенды из легенд, чьи имена вызывают трепет и кучу бередящих душу воспоминаний у любого, кто неравнодушен к спорту. И вот Клэбо в свои 29 лет с ними в одном ряду.

Но важнее другое. Особенный привкус у этой победы — в специфике жанра. Любой может проверить послужной список Йоханнеса Клэбо. В нем длиннющий перечень трофеев и призовых мест. Но почти все личные взяты в спринте или гонках с общего старта — ну как на этой Олимпиаде. Разделок, когда нужно бежать по трассе в одиночку, в этом списке совсем мало. Они никогда не были его территорией. Клэбо — это про неистовый финишный спурт, про скорость на коротких отрезках, но не про умение долго сохранять высокий темп, которого требуют разделки.

Он, конечно, и в них время от времени добивался успеха благодаря экстраординарному классу. Но к этим успехам тем, кто оценивал его олимпийские шансы, опять же следовало внимательно присмотреться. Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине Йоханнес Клэбо зацепил в разделке бронзу, отстав только от выдающегося финна Ийво Нисканена, тогда находившегося на пике, и Александра Большунова. На прошлогоднем, предолимпийском, чемпионате мира в Тронхейме на своем поле вообще был в этой дисциплине первым. Но и там и там разделку бежали не свободным, а классическим стилем, любимым у Клэбо. А в «коньковых» разделках он годами оставался — нет, не статистом, но по крайней мере и не фронтменом точно.

Между тем наиболее вероятного фронтмена этой Олимпиады, такого, что золото буквально плывет в руки, разглядеть ведь было несложно.

В декабре в рамках Кубка мира в Тронхейме и Давосе состоялись две подряд гонки с раздельным стартом — именно на 10 км и именно «коньком». В обеих Йоханнес Клэбо недотянул до подиума, в обеих первенствовал его партнер по сборной Эйнар Хедегарт. Норвежские лыжные тренеры пару лет назад перетащили его из биатлона, обратив внимание на феноменальную терпеливость и феноменальную резвость. И ни для кого не было секретом, что Хедегарта на Олимпиаде берегли ради его коронного номера. Ни в скиатлоне, ни в спринте он не выступал.

А уже во время разделки многие наверняка решили, что с повторением олимпийского рекорда Йоханнесу Клэбо придется подождать — не сотворит чудес. Среди элитных гонщиков он стартовал одним из первых. Но когда прошел «разгонную» отметку 1,8 км, заставил всех, кто за него переживал, грустно вздохнуть: чуть-чуть уступил неплохому, но, строго говоря, ни на что грандиозное не замахивавшемуся итальянцу Мартино Каролло. А следом результат Клэбо превзошли и показавший себя во всей красе в скиатлоне француз Матис Делож, серебряный призер того состязания, и все опасные как конкуренты товарищи по команде — и Харальд Амуннсен, и Мартин Нюэнгет, и, разумеется, Хедегарт. Можно было подумать, что не настроен Клэбо истязать себя ради решения задачи настолько сложной, почти невозможной. Впереди же еще выступления.

И вдруг ситуация изменилась, и мысли насчет экономии сил вытеснили мысли о королевском расчете, о высшей математике, об исключительно правильном распределении сил.

Скромно разогнавшись, Йоханнес Клэбо к середине дистанции уже умчался от Каролло и прочих крепких лыжников куда-то в космос. А потом был фирменный штурм заключительного подъема, который доказал, что энергии на концовку Клэбо сохранил уйму. Столько, что не смогут с ними тягаться ни скисшие Амуннсен с Ньюэнгетом, ни бодрый, однако все же не такой резвый, как прежде, Делож. До планки Клэбо ему не хватило пяти секунд.

Все трансляции зимней Олимпиады — на сайте Okko



Впрочем, не считая некоторых приличного уровня бойцов, чьи амбиции ограничивались почетными позициями поодаль от тройки (в эту категории входил и единственный российский участник Савелий Коростелев, в итоге финишировавший 15-м), на трассе оставался Эйнар Хедегарт. И он на всех отсечках продолжал опережать Клэбо. Отрыв, правда, сокращался, но ведь вкус близкого золота — это как адреналин, помогает. Однако, когда Хедегарт поехал покорять тот самый последний подъем, все увидели разницу. Она буквально резала глаз. Его, фаворита, состояние было полной противоположностью великолепному состоянию Клэбо: опущенная в страданиях голова, нетвердый шаг. Хедегарт сдулся и пропустил вперед даже Деложа, не пережив соперничества с королем, который, судя по всему, превратится в единоличного рекордсмена по количеству олимпийских титулов уже в воскресенье, 15 февраля. В этот день состоится мужская эстафетная гонка, и непросто представить, как в ней норвежцы могут проворонить золото.

Алексей Доспехов