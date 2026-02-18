Праздники по расписанию

Короткие поездки на три-четыре дня во время гендерных праздников для многих уже стали традицией. В этом году спрос на них формируется вокруг направлений с предсказуемой логистикой, комфортным климатом и понятной экономикой поездки.

Спрос увеличился

С начала 2026 года туристический рынок показывает уверенный рост — в первую очередь за счет укрепления рубля, что делает поездки более доступными для широкого круга путешественников. Несмотря на то что в целом спрос на туры в феврале и марте в России остается стабильным, по ряду направлений туроператоры фиксируют спрос выше прошлогоднего уровня. «Февраль—март в последние годы перестали быть низким сезоном: туристы все чаще используют это время для коротких путешествий по России, совмещая отдых с природными впечатлениями, гастрономией и какими-то событиями»,— объясняет эксперт по путешествиям «Большой страны», член Русского географического общества Юлия Любимова. Положительную динамику показывают и зарубежные направления. Туроператор Fun & Sun отмечает, что объем продаж по зарубежным направлениям в феврале—марте вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Растет интерес к авторским турам. «Однако спрос крайне неравномерный: на туры в период праздничных выходных (23 февраля, 8 марта) он ажиотажный с заблаговременным бронированием, в то время как на другие недели возможны более гибкие условия»,— замечает коммерческий директор маркетплейса YouTravel.me Валерий Бритаус.

По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», на февраль—март 2026 года россияне запланировали на 5% больше поездок по России, чем в прошлом году, а в праздничные даты 21–23 февраля и 7–9 марта число бронирований выросло на 30%.

Количество зарубежных бронирований выросло в полтора раза относительно февраля—марта 2025 года.

Спасибо рублю

По данным популярных агрегаторов, сейчас среди самостоятельных бронирований преобладают внутренние направления, составляющие 70–80% от общего числа заказов. Однако динамика роста броней на зарубежные направления в этом году очень высока — по словам директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина, на 50–75% год к году против роста на 5–10% по внутренним. «Это обусловлено в первую очередь ослаблением доллара к рублю, из-за чего цены по ряду популярных стран снизились до 10%. По этой же причине на выездных направлениях возросла глубина бронирований (причем зачастую с возможностью оплаты всей стоимости сразу) — туристы стремятся зафиксировать более выгодные условия»,— поясняет эксперт.

По данным туристической компании Fun & Sun, наиболее популярны направления, где сказываются эффект низкой базы и расширение объемов авиаперевозок. Так, продажи туров во Вьетнам увеличились в 30 раз в годовом выражении. Ажиотаж вокруг Вьетнама обусловлен в первую очередь изменением транспортной составляющей: если год назад туда можно было попасть только регулярным рейсом, то в текущем сезоне запущены чартерные программы из Москвы и регионов в Нячанг и на Фукуок, объясняют в Fun & Sun.

По данным «Островка», самый высокий спрос в феврале—марте из зарубежных направлений кроме Вьетнама приходится на Армению и Китай — почти в два с половиной раза год к году. ОАЭ и Египет показывают рост в два раза, Грузия — на 85%, Абхазия — на 83%, Казахстан — на 78%, Таиланд — на 57%. Также активно бронируют поездки в Белоруссию, которая востребована за счет экскурсионных программ, шопинга и санаторно-курортного отдыха, однако, в отличие от летнего сезона, она не возглавляет рейтинг самостоятельных выездов, уступая Таиланду. В Европе бронируют точечно — в основном в Италии, Франции и Испании. Речь идет преимущественно о деловых поездках, приуроченных к крупным международным мероприятиям, таким как Mobile World Congress, а также о событийном, горнолыжном и экскурсионном туризме.

Внутренний туризм уходит от межсезонья

Как отмечают эксперты, тренд на короткое планирование поездок по стране сохраняется: многие бронируют поездки за две-три недели до выезда. Наиболее заметный рост спроса приходится на направления с ярко выраженной сезонностью, в частности на зимний Байкал, ледовый сезон на котором длится всего около месяца, с середины февраля до середины марта. Именно на этот период приходится пик бронирований, при этом планировать поездку туристы начинают уже осенью.

Повышенный интерес фиксируется и к арктическим регионам. По данным «Островка», в Териберке число бронирований выросло на 68%, в Мурманске — на 60%, в Кировске — на 20%. Туристов привлекают программы с охотой за северным сиянием, снегоходами и зимними активностями.

Набирают популярность поездки на Северный Кавказ, который привлекает туристов горными ландшафтами, аутентичной кухней и относительно доступными ценами. Также участники рынка отмечают, что Дагестан фактически стал «вечным трендом» внутреннего туризма. После открытия аэропорта в Краснодаре растет интерес к поездкам в Адыгею.

Стабильно высоким остается спрос на горнолыжные курорты. Туристы выбирают как Хибины в Кировске, где сезон длится с ноября по май и иногда доходит до июня, так и курорты Кавказа — Эльбрус, Домбай, Архыз, работающие далеко за пределами календарной зимы. «Особое внимание в этом сезоне привлекает Мамисон в Северной Осетии — самый молодой горнолыжный курорт России, который только начинает формировать свою аудиторию,— отмечает Юлия Любимова.— В целом февраль–март — идеальное время для путешествий по России: меньше туристов, спокойная атмосфера и возможность увидеть страну в ее самой выразительной зимней версии».

Не менее популярны в праздники экскурсионные поездки в города с насыщенным культурным наследием.

По данным «Островка», число бронирований в Вологде увеличилось на 38%, в Выборге — на 33%, в Туле — на 30%, в Твери — на 28%, в Великом Новгороде — на 26%.

Для коротких поездок также выбирают Калининградскую область, предлагающую компактные маршруты и интересную экскурсионную программу. В целом в топ-10 направлений на февраль–март 2026 года входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Мурманск, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Отдельным устойчивым трендом остаются железнодорожные круизы. «Этот формат уже несколько лет подряд бьет рекорды по спросу. Поезд все чаще становится основным способом путешествия: точное расписание, каждый день новый город, а чемоданы остаются в купе, пока туристы знакомятся с локациями»,— поясняет Юлия Любимова.

Эксперты отмечают, что структура внутреннего спроса на период с февраля по март постепенно меняется. Туристы становятся более избирательными, предпочитая поездки с уникальным опытом. Наиболее популярны экскурсионные маршруты, активный и горнолыжный отдых, южные регионы с более мягким климатом, а также велнес- и спа-отели, которые все чаще выбирают как формат короткой праздничной смены обстановки. Востребован и формат bleisure — совмещение деловых поездок с дополнительными днями для знакомства с городом.

Цены без перегрева

Примечательно, что по зарубежным направлениям средний чек тура снизился относительно прошлогодних показателей на 6–19%. «Диапазон предложений на рынке довольно велик. Среди выкупленных туров на Level.Travel есть варианты стоимостью свыше 1,5 млн руб. (семья из Москвы отправится на Мальдивы). Есть и опции менее чем за 15 тыс. руб.— например, один турист проведет четыре дня в одном из оздоровительных комплексов в Сочи»,— рассказали в Level.Travel. Чаще всего в феврале—марте пользователи онлайн-сервиса выбирают поездки на срок от семи до десяти ночей, на них приходится 55% всех туров. При этом чуть меньше стало путешествий на больший срок: доля поездок на 11+ ночей сократилась с 24% в 2025 году до 21% в 2026-м. За счет этого также снизился средний чек по отдельным направлениям. Одновременно фиксируется перераспределение по категории размещения: в тропиках и Турции растет доля отелей 4*, тогда как в Египте спрос смещается в сторону гостиниц 5*.

Если говорить о зарубежных поездках, то, по данным туроператора Fun & Sun, цены в феврале—марте сопоставимы с прошлым годом. «По ряду направлений фиксируем рост в пределах 10–15%»,— добавила ведущий специалист по связям с общественностью туроператора Fun & Sun Евгения Федорова.

А вот экскурсионные туры продолжают дорожать. По словам Юлии Любимовой, за последний год цены на экскурсионные туры по России с учетом проживания, питания выросли в среднем на 8–10%, что соответствует общей динамике по рынку.

«Туроператоры напрямую зависят от цен на услуги гостиниц, транспорта, гидов, кафе и других участников туристского рынка»,— объясняет она.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России в феврале—марте 2026 года составляет 6,2 тыс. руб., что на 5% выше показателя 2025 года (5,9 тыс. руб.), сообщили в «Островке». В то же время для зарубежных направлений средняя стоимость забронированной ночи весной 2026 года составляет 9,05 тыс. руб.— на 9% меньше, чем в 2025 году (10 тыс. руб.). «Снижение цен во многом связано с укреплением рубля, благодаря чему зарубежные поездки стали более выгодными для россиян»,— рассказали в «Островке».

«Из-за экономической ситуации туристы становятся чувствительнее к цене и используют варианты сэкономить, например ловят скидки и более комфортные цены»,— рассказывает Александр Брагин. Поэтому одновременно с ростом ранних бронирований участились спонтанные брони в последний момент, выбор менее звездного отеля, сокращение продолжительности поездки, автопутешествия, ранние бронирования, размещение в посуточных апартаментах/домах с собственной кухней.

Туристический чек-лист

При планировании поездки туристы все чаще сталкиваются с широким выбором предложений и разной ценовой прозрачностью. Эксперты рынка рекомендуют использовать крупные туристические агрегаторы как инструмент безопасности и экономии. «Важно избегать бронирований через соцсети и мессенджеры: низкая цена и просьбы об оплате частному лицу — тревожный сигнал»,— обращает внимание Александр Брагин. Агрегаторы выступают гарантом сделки, обеспечивают круглосуточную поддержку, более гибкие условия отмены и прозрачную структуру стоимости поездки.

«Изучайте отзывы. Для экономии бюджета и более комфортного отдыха рассмотрите возможность сдвинуть даты путешествия на неделю раньше или позже пика праздников. Активно используйте фильтры на маркетплейсах, чтобы найти тур по интересам, бюджету и желаемым датам. И всегда внимательно читайте договор, обращая внимание на условия отмены и то, что именно входит в окончательную стоимость»,— советует Валерий Бритаус.

Чтобы сделать путешествие комфортным и выгодным, эксперты «Островка» рекомендуют использовать бонусы и сезонные акции, проверять программы лояльности и промокоды. Например, программа GURU позволяет экономить до 40% и получать дополнительные привилегии от отелей, такие как бесплатные завтраки и поздний выезд. Также стоит избегать пиковых дат: в периоды низкого спроса цены на размещение ниже, а выбор шире. Желательно гибко подходить к выбору локации: жилье немного в стороне от центра или пляжа может быть на 20–30% дешевле. «Рассматривайте разные форматы размещения: апартаменты с кухней часто выгоднее гостиницы и удобнее для семей или компаний друзей плюс позволяют экономить на питании»,— напоминают в «Островке».

