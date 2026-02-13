Долг зовет

Внешний долг России превысил $60 млрд впервые за 20 лет. Это следует из данных Минфина на 1 февраля. Показатель почти достиг $62 млрд. Это максимальный уровень с 2006 года, когда долг России оценивали в $76,5 млрд. Тем временем совокупный показатель, куда входят обязательства банков, компаний и других резидентов страны перед иностранными кредиторами, составляет почти $320 млрд. Это данные ЦБ на январь. С начала 2025-го общий внешний долг России вырос на 10%. Регулятор объяснил динамику укреплением курса рубля и привлечением долгового финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, тревожными такие показатели точно не назовешь, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «На самом деле внешний долг России, хотя и подрос, но сейчас $60 млрд — это небольшая величина относительно российского ВВП, а долг принято мерить относительно чего-то: доходов, расходов. По мировым меркам у нас в целом государственный долг составляет меньше 17% ВВП, внешний долг составляет меньше 20% ВВП, это если брать не только государственный, но и в целом.

Этот показатель за последние десять лет только снижался, когда-то он составлял в районе 30% ВВП. Если смотреть в широкой перспективе, это очень маленькие уровни, они не создают рисков для платежеспособности и, конечно, скорее отражают наш отсутствующий статус на внешнем финансовом рынке. В международном сопоставлении мы находимся на зеленом уровне, а бывают еще желтый, оранжевый и красный уровни.

Надо понимать, что и рубль сейчас стоит не столько, сколько 20 лет назад, и долг тоже. Поэтому, конечно, мы сопоставляем долг с масштабом экономики и видим, что мы только гасили внешний долг на протяжении последних трех лет. Действительно, какие-то маленькие движения происходят с учетом движения валют, процентных ставок. В целом долг не будет расти, пока мы не вернемся в какую-то обойму присутствия на внешних финрынках. Даже если он будет подрастать, это скорее будет даже позитивным движением, которое будет отражать заинтересованность, например, внешних финансовых агентов поучаствовать в нашем корпоративном бизнесе, в государственном долге».

Владимир Путин в декабре назвал госдолг России одним из самых низких среди развитых экономик. Его уровень не должен превышать 20% ВВП страны еще три года, заявил президент. Наращивать заимствования в иностранной валюте России сейчас было бы невыгодно, считает начальник отдела по работе с облигациями «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин:

«Внешний долг государства стал подрастать в прошлом году вместе с заимствованиями в юанях со стороны Министерства финансов. Долгое время РФ не осуществляла заимствований в иностранной валюте. Отчасти этому препятствовали ограничения, которые были введены против России, отчасти просто не было смысла осуществлять заимствования в условиях, когда есть большой стабилизационный фонд или Фонд национального благосостояния. Сейчас Россия в тестовом режиме запустила первые выпуски валютных бондов, и в дальнейшем она может расширять свое присутствие на внешних рынках. Вопрос: нужно ли это России?

Сейчас общий российский долг довольно низкий по мировым меркам и по нормативам МВФ, и российский внутренний финансовый рынок довольно большой, он позволяет заимствовать триллионы рублей каждый год и покрывать таким образом дефицит бюджета. Заимствовать в иностранной валюте в условиях крепкого валютного курса на самом деле правительству не имеет смысла просто по той причине, что заимствования в валюте будут приводить к более крепкому курсу и, соответственно, еще большему дефициту бюджета. Таким образом правительство будет вредить самому себе.

Мировой опыт показывает, что страны с развивающейся экономикой активно осуществляли заимствования в иностранных валютах у нерезидентов именно в тот период, когда внутренний финансовый рынок был слабым, инфляция высокой, а ситуация во внешнем секторе нестабильной. Сейчас у России этого не наблюдается, поэтому, наверное, не стоит ожидать, что внешний долг государства будет значимо расти в ближайшие годы».

По данным Международного валютного фонда за прошлый год, две трети всего мирового госдолга приходится на долю США, Китая, Японии, Великобритании и Франции. В сумме обязательства пяти стран оценивают в $75 трлн. По оценке Всемирного банка, госдолг ниже 30% ВВП страны считается безопасным. В прошлом году в США коэффициент уже составил 123%, в Японии — 230%.

Ульяна Горелова