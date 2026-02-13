Жить взаймы

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по объемам розничного кредитования по итогам декабря — жители республики оформили кредитов на 50,18 млрд руб. За весь 2025 год объем кредитования в республике составил 384,74 млрд руб. при 1,04 млн выданных ссуд. Декабрьский всплеск, вызванный ожиданием повышения утильсбора и ужесточения условий семейной ипотеки, уже в январе сменился спадом: объем выдач кредитов наличными в Татарстане снизился на 22% к декабрю. Кредитное качество заемщиков в республике при этом остается стабильным — средний кредитный рейтинг жителей составляет 737 баллов, что выше среднероссийских 710. Аналитики прогнозируют охлаждение спроса с февраля, однако ожидают постепенного восстановления на фоне снижения ключевой ставки до 12–13% к концу 2026 года.

В 2025 году жители Татарстана оформили кредитов на 384,74 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году жители Татарстана оформили кредитов на 384,74 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан по итогам декабря 2025 года вошел в пятерку регионов-лидеров по объемам розничного кредитования, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Жители республики оформили 96,59 тыс. кредитов на 50,18 млрд руб., что на 3% и 29% больше, чем в ноябре соответственно. По объему выдач Татарстан уступил Москве (155 млрд руб.), Московской области (105,48 млрд руб.), Санкт-Петербургу (82,41 млрд руб.) и Краснодарскому краю (58,94 млрд руб.). За весь 2025 год в республике было выдано 1,04 млн кредитов на 384,74 млрд руб. — по 26 кредитов на каждые 100 жителей.

Динамика кредитования в Татарстане в декабре совпала с общероссийской. По стране в целом объем выдач в декабре стал максимальным за весь 2025 год — банки предоставили гражданам 3,50 млн ссуд на 1,42 трлн руб., что на 26% выше ноября и на 92% — декабря 2024 года. Наибольшую долю в объеме выдач заняла ипотека — 55% против 45% месяцем ранее. На кредиты наличными пришлось 23%, на автокредиты — 11%.

К концу 2025 года был зафиксирован всплеск в обеспеченных залогом сегментах кредитования, поясняет генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. По его словам, ожидание повышения утильсбора и изменения в условиях предоставления семейной ипотеки привели к резкому росту выдач.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что ипотечные выдачи подстегнуло ожидаемое с 1 февраля ужесточение условий по семейной ипотеке, а автокредитование — ожидания дальнейшего удорожания автомобилей из-за очередного повышения утильсбора с 1 января.

Однако в масштабах всего года рынок просел. По итогам 2025 года наблюдается максимальное за последние шесть лет снижение темпов розничного кредитования: банки выдали россиянам 37,42 млн кредитов на 11,34 трлн руб., что на 41% и 29% меньше, чем в 2024 году, когда было оформлено 63,40 млн ссуд на 15,98 трлн руб. В среднем за месяц объем кредитования составил 945,15 млрд руб. против 1,33 трлн руб. годом ранее.

«Прошедший год оказался для розничного банковского кредитования непростым. Ключевая ставка, даже после некоторого снижения, сохранялась на высоком уровне, что сдерживало интерес граждан к кредитованию», — отмечает господин Алексин.

По его словам, макропруденциальные лимиты и надбавки, ужесточение которых последовательно осуществлялось ЦБ в 2024 году, в 2025 году ослаблены не были. Тем не менее рынок постепенно адаптировался: к декабрю объемы выдач выросли почти втрое по сравнению с январем.

Впрочем, декабрьский всплеск уже в январе сменился спадом. В сегменте кредитов наличными в Татарстане за месяц было выдано 37,33 тыс. ссуд на 7,41 млрд руб. — на 13% и 22% меньше, чем в декабре. Средний чек по республике снизился на 11%, с 222 тыс. до 199 тыс. руб., средний срок кредитования сократился с 31 до 29 месяцев. По стране в целом объем кредитования наличными в январе упал на 22%, до 257,74 млрд руб.

«Простимулированный спрос, вероятно, окажется краткосрочным: уже в первом квартале текущего года в кредитовании прогнозируется возвращение к среднемесячным показателям 2025 года», — отмечает глава ОКБ. Полная стоимость кредита наличными по стране при этом снизилась до 30,91% против 34,73% в январе 2025 года.

Господин Додонов полагает, что в январе объемы ипотечных выдач, вероятно, сохранялись повышенными, поскольку в семейной ипотеке еще действовали старые правила. «Но уже с февраля стоит ожидать заметного охлаждения кредитного спроса со стороны физлиц», — отмечает эксперт.

Кредитное качество заемщиков в Татарстане при этом остается стабильным. Средний кредитный рейтинг жителей республики по итогам 2025 года составил 737 баллов - без изменений к 2024 году и выше среднероссийского показателя в 710 баллов. Республика занимает 16-е место в стране по этому показателю. Кредитный рейтинг жителей Казани составил 752 балла.

Как поясняет директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов, жители столиц субъектов, имея более высокие и стабильные доходы, чаще пользуются кредитными продуктами, что формирует более ответственную культуру кредитования и положительно сказывается на дисциплине исполнения обязательств.

Говоря о перспективах 2026 года, господин Додонов ожидает, что Банк России продолжит смягчение монетарной политики и к концу года ключевая ставка опустится в район 12–13%. «Вслед за ней будут постепенно идти вниз и кредитные ставки, так что можно рассчитывать на определенную активизацию розничного кредитования в стране, в том числе и в Татарстане», — заключил эксперт.

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых.

Анар Зейналов