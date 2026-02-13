Убытки компаний Челябинской области почти достигли 88 млрд рублей

В январе-ноябре 2025 года убытки компаний Челябинской области составили 87,8 млрд руб. Это почти на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Челябинскстат.

Финансовые результаты организаций региона (без учета малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) по итогам 11 месяцев прошлого года показали сокращение прибыли прибыльных компаний на 30%, до 286,46 млрд руб. В целом сохраняется положительный сальдированный результат в размере 198,6 млрд руб. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее.

Доля прибыльных компаний в январе-ноябре сократилась до 70,7% после 74,7% годом ранее.

За 11 месяцев 2025 года просроченная кредиторская задолженность организаций Челябинской области выросла почти на 8%, до 70,5 млрд руб. Кредиторский долг в целом увеличился на 10% и превысил 1,48 трлн руб.

Дебиторская задолженность компаний сократилась на 3,3%, до 1,2 трлн руб. Но просроченная «дебиторка» выросла на 17% и составила 74 млрд руб.