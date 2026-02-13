В Дагестане экс-чиновника осудили за незаконные разрешения на стройки

Сулейман-Стальский районный суд вынес приговор бывшему уполномоченному по делам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Курахского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2019 по 2021 год фигурант без соответствующих полномочий подготовил, подписал и выдал восемь разрешений жительницам республики на возведение индивидуальных жилых домов в селах Курахского района. Используя незаконные разрешения на строительство, жительницы республики обналичили материнский капитал. Уточняется, что в их отношении расследуются уголовные дела по ч. 159 УК РФ (мошенничестве).

Бывшего чиновника признали виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил ему условное лишение свободы на 2,5 года с испытательным сроком в 1,5 года. Также чиновнику запретили занимать должности на два года.

Отмечается, что после получения копии приговора прокуратурой будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления.

Константин Соловьев