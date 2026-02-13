Авторынок показывает пике

Продажи новых легковых машин в Сибири в январе снизились на 7,6% год к году, до 4623 штук. Наибольшее падение продемонстрировал сегмент подержанных автомобилей, где показатель оказался на 15% ниже аналогичного периода прошлого года. По мнению экспертов, на динамику повлияли рост стоимости транспорта из-за повышения НДС и утильсбора, ужесточение правил выдачи автокредитов и высокая ключевая ставка.

Эксперты не видят оснований для позитивных изменений на авторынке Сибири в ближайшие недели

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе 2026 года в Сибирском федеральном округе продажи новых легковых автомобилей оказались на 7,6% ниже, чем в январе прошлого года. Всего в первый месяц 2026 года было продано 4623 новых автомобиля, подсчитали эксперты «Автостата». В разрезе регионов падение произошло в Республике Тыва (-23,8%), Кемеровской области (-21,7%), Республике Хакасия (-16,7%), Красноярском крае (-12,5%), Новосибирской области (-6,7%), Иркутской области (-5,5%). Выросли продажи в Республике Алтай (+8,8%), Омской области (+8,6%) и Алтайском крае (+2,3%).

В структуре марок наибольшее снижение продаж произошло у китайской Changan — всего в Сибири в январе 2026 года было продано 107 новых легковых машин этой марки против 277 годом ранее (-61,4%). Также снижение спроса зафиксировано у российской Lada (-37,2%), китайских Tank (-34,9%), Geely (-23,3%) и Jetour (-3,6%). Выросли продажи у японской Mazda (в 28 раз), белорусско-китайской Belgee (в два раза) и китайской Haval (6,1%).

По словам руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, на динамику повлиял локальный всплеск продаж новых автомобилей в сентябре-ноябре прошлого года.

«Осень 2025 года на авторынке прошла под лозунгом "Покупай сейчас, завтра будет дороже". Спрос в значительной мере был вытянут вперед. Двойное повышение утильсбора и изменение НДС с 20% на 22% сделали свое дело. С 1 по 12 января года практически все бренды повысили цены. А некоторые продолжили повышать их и в течение месяца»,— прокомментировал он.

Согласно расчетам агентства, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе 2026 года составила 3,5 млн руб., что на 13% больше, чем в январе 2025 года. Цены на легковые машины с пробегом выросли на 14%, до 1,34 млн руб.

По словам генерального директора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, в основном спрос обеспечили автомобили, ввезенные по «старому» утильсбору. Еще одной причиной стало существенное ограничение льготных программ.

Владелец компании «Меньшиков моторс» Сергей Меньшиков в качестве других факторов, влияющих на рынок новых автомобилей, называет ужесточение правил выдачи автокредитов и высокую ключевую ставку.

В сегменте автомобилей с пробегом в январе 2026 года также произошло снижение продаж — на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, посчитали аналитики портала «Дром». Среди регионов Сибири больше всего спрос упал в Томской области и в Красноярском крае — на 19%. В Кемеровской области спрос на автомобили с пробегом снизился на 16% за месяц, Новосибирской и Иркутской областях — на 14%, Омской области — на 13%, в республиках Хакасия и Алтай — на 12%.

Китайские модели с пробегом в январе покупали на 21% реже, чем в декабре. Спрос на корейские автомобили в январе упал на 18%, европейские и американские бренды — на 16%, японские — на 14%, российские модели за месяц приобретали на 14% реже.

«С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах, уже не произойдет. Желающим обновить авто, рынок представит новые модели и цены»,— поясняют аналитики портала «Дром».

По оценке Сергея Целикова, в феврале и начале марта каких-либо позитивных изменений на рынке легковых автомобилей не предвидится, и продажи будут соответствовать объему января. Показательными для рынка станут конец марта и апрель.

Лолита Белова