Замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы 13 февраля избрал меру пресечения заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику, обвиняемому в получении взятки. Его заключили под стражу до 12 апреля, подтвердил источник «Ъ-Южный Урал».

Андрея Фалейчика задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 12 февраля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале и уточнил, что следственные действия связаны с предыдущей работой Андрея Фалейчика на посту главы Копейска.

Уголовное дело возбудил центральный аппарат Следственного комитета РФ. По версии следствия, Андрей Фалейчик, будучи главой Копейска, за взятку в размере 1,88 млн руб. передал владельцу ООО «Юность» Михаилу Блейзеру в долгосрочную аренду детский оздоровительный лагерь.

По данным источника в правоохранительных органах, сумма взяток, полученных экс-главой Копейска, превышает 6 млн руб.

Ольга Воробьева