Илья Фалин претендует на должность главы департамента культуры Екатеринбурга

Директор культурного центра «Дружба» в Екатеринбурге Илья Фалин является основным претендентом, который рассматривается на должность директора департамента культуры администрации города, рассказал «Ъ-Урал» источник в мэрии. По словам собеседника, кандидатура господина Фалина вызвала возмущение среди работников учреждений культуры. «Идет большое число обращений в администрацию и думу с негативом из-за возможного назначения. Ссылаются на отсутствие у него образования в сфере культуры, крупных проектов и пишут о конкретных претензиях к работе»,— пояснил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Фалин

Фото: Сайт КЦ «Дружба» в Екатеринбурге Илья Фалин

Фото: Сайт КЦ «Дружба» в Екатеринбурге

Илья Фалин руководит культурным центром «Дружба» с 2018 года. Имеет два высших образования: юридическое («юриспруденция») и экономическое («государственное и муниципальное управление»).

По мнению собеседника, в случае назначения в учреждениях культуры может начаться «отток работников». «Илья Марков (руководил департаментом в 2019-2025 годах.— "Ъ-Урал") гениальный менеджер, знает все досконально и область от его назначения министром культуры выиграла. Удержит ли Илья Фалин коллектив, который сложился при Илье Маркове, примет ли он его? Трудно сказать»,— добавил он. Источник отметил, что на руководящий пост претендовала исполнительный директор фестиваля «Движение» Наталия Шмелькова, которая остается в числе кандидатов. «Ждали современного, прогрессивного человека, ее возможное назначение воспринималось очень позитивно. Она прошла огонь, воду и медные трубы, знает, что такое большие мероприятия и всю подноготную»,— сказал собеседник.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не стали комментировать ситуацию «Ъ-Урал».

Василий Алексеев