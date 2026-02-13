В праздники назначен дополнительный поезд из Белгорода в Москву

В связи с праздничными выходными в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня назначен дополнительный поезд, который свяжет Белгород и Москву. Он также проходит через Липецкую область. Об этом сообщили в ЮВЖД (филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

Из Белгорода поезд № 528В отправится в 11:00 19, 23 февраля, 5, 9 марта. Он прибудет в столицу в 5:05 следующего дня.

Из Москвы состав № 527М выедет в 23:20 20, 24 февраля, 6, 10 марта. Прибытие на конечную станцию ожидается в 18:10 следующего дня.

Накануне в правительстве Воронежской области опровергли заявление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что власти якобы не решают проблему отмены пригородных поездов. Там рассказали, что уже достигнуты договоренности о возвращении как минимум одного маршрута: Лиски — Евдаково.

Алина Морозова