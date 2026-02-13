Жителю Новороссийска предъявили обвинение за экстремистские татуировки

В Новороссийске местного жителя обвинили в неоднократной пропаганде и демонстрировании экстремистской символики. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина сделал татуировки с атрибутикой, запрещенной на территории РФ.

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

В пресс-службе ведомства сообщили, что в сентябре 2025 года местный житель посетил один из торговых центров Новороссийска, где решил продемонстрировать прохожим свои татуировки с символикой экстремистских организаций. Действия новороссийца были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

При проверке полицейские установили, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за похожие действия. В его отношении возбудили уголовное дело.

При допросе житель Новороссийска дал признательные показания. Во время обысков в дома гражданина оперативники обнаружили предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Кристина Мельникова