Громкий скандал в фигурном катании на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда российской и канадской парам вручали золотые медали, помнят многие. Два награждения, разговоры о том, что Елена Бережная и Антон Сихарулидзе зря поднимались на подиум еще раз, но подробности той истории вспоминают все реже. А там было на что обратить внимание.

Многие забыли, что в короткой программе канадский дуэт не упал, а уж простите, грохнулся на лед. И, судя по оценкам, арбитры этого падения почти не заметили, поставив Джеми Сале и Давида Пеллетье на второе место. Мир почти не обратил внимания и на тот факт, что на разминке канадка врезалась в российских фигуристов, и основной удар пришелся в колено Антона. Тогда травму удалось избежать чудом.

А вот когда канадская пара безупречно откатала произвольную программу, а российская ошиблась, но получила золото, грянула истерика, которую начали канадские комментаторы и подхватили СМИ других стран. Судьи отдали преимущество россиянам в один голос: пять против четырех. И тем же вечером французский арбитр Мари-Рен ле Гунь делает заявление, что ее вынудили поставить пару из РФ на первое место.

Потом от своих слов она откажется, но МОК посчитал, что раз судья под подозрением, то ее оценку принимать во внимание не стоит, поэтому счет четыре на четыре, а значит, золотых медалей должно быть две. Летом того же года Интерполом был арестован Алимжан Тохтахунов, больше известный в России как Тайванчик. И среди многочисленных обвинений была организация судейского сговора на той Олимпиаде.

Но в итоге ничего доказать не смогли, и расследование было завершено. Что же касается канадской и российской пар, то они сразу после Игр подписали шикарные контракты с ледовым шоу «Звезды на льду» и отправились в турне по Америке, где их совместный номер в виде баттла на льду считался главным хитом несколько сезонов подряд.

Владимир Осипов