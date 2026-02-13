Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Филиппов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского «Динамо».

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Александр Филиппов в 1973 году

Причины смерти не уточняются. Прощание с Александром Филипповым состоится 14 февраля. Его похоронят на Машкинском кладбище в Химках.

В составе столичного клуба защитник дважды становился обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионата страны. Также Александр Филиппов выступал за московский «Локомотив». В 1975 году вместе со сборной СССР он выиграл чемпионат мира и Европы.

После завершения карьеры Александр Филиппов работал в системе «Динамо». Он стал первым тренером Александра Овечкина — обладателя Кубка Стэнли и лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также Филиппов был крестным отцом форварда.

