Air France придется сократить число рейсов в Азию из-за требований ЕС к топливу

Авиакомпания Air France-KLM предупредила, что будет вынуждена сократить количество рейсов в страны Азии, если ЕС не пересмотрит требования к составу авиатоплива. Об этом газете Financial Times заявил гендиректор перевозчика Бенджамин Смит.

По словам господина Смита, требование ЕС увеличивать долю экологически чистого авиатоплива (SAF) влечет за собой рост издержек для компаний и делает их неконкурентоспособными по сравнению с перевозчиками из других регионов, где таких требований нет.

По оценкам руководства Air France-KLM, в течение 10 лет авиакомпании придется закрыть 8 из 13 маршрутов в страны Азии, так как они станут убыточными из-за требований к топливу. С 2015 года перевозчик по этой же причине уже закрыл пять маршрутов в Азиатский регион, уступив конкурентам из стран Персидского залива. Ранее число маршрутов в Азию сократили British Airways и Lufthansa. По словам господина Смита, «нежелание Европы разобраться с проблемой искажения рынка» не только «подрывает цели в сфере экологии, но и угрожает конкурентоспособности европейской авиации в целом».

Согласно действующим требованиям ЕС, для снижения вредных выбросов европейские перевозчики должны были с 1 января увеличить долю SAF в авиатопливе до 2%, к 2030 году довести ее до 6%, а к 2035-му — до 20%. По данным Европейского агентства безопасности полетов (EASA), стоимость 1 т SAF в 2024 году составляла €2085, в то время как обычное авиатопливо стоило €734.

Алена Миклашевская