Пять детей пострадали из-за схода наледи в Нижнем Новгороде

Наледь упала на детей с крыши административного здания на улице Рождественской в Нижнем Новгороде 13 февраля. Пятеро детей получили различные травмы и доставлены в медучреждение, сообщили в администрации Нижегородского района.

По предварительным данным, пострадавшие пришли с родителями на экскурсию в частный музей, расположенный в этом здании. Состояние четверых детей оценивается как легкой степени тяжести, еще одного — средней.

Помещения в доме, номер которого не уточняется, принадлежат нескольким собственникам. Как выяснил «Ъ-Приволжье», по предварительной информации, здание не обслуживалось какой-либо управляющей компанией. Сейчас эта информация проверяется.

Галина Шамберина