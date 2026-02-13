«Кипелов», Spocky Noki и «Король и Шут. Навсегда»

На ближайшей неделе в Челябинске пройдут концерты Татьяны Булановой, Филиппа Киркорова, Артура Пирожкова, рок-группы «Кипелов» и ВИА «Поющие гитары». В театрах покажут спектакли «Ромео и Джульетта» и Spocky Noki, а на выставках — картины, рассказывающие историю Челябинска с 1940-го по 2005 год. В кинотеатрах появятся фильмы «Король и Шут. Навсегда», «Красавица, «Кто-то должен умереть» и «Ловушка для кролика».



Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов

Концерты

В Центре международной торговли 15 февраля состоится концерт Татьяны Булановой. Известная российская певица исполнит свои хиты «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие песни в рамках юбилейного тура. Стоимость билета от 6 тыс. до 7,5 тыс. руб. 12+

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певица Татьяна Буланова

Во Дворце спорта «Юность» 15 февраля выступит известный эстрадный певец Филипп Киркоров. Артист порадует поклонников своим шоу с исполнением хитов «Я эту жизнь тебе отдам», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Радость моя» и многих других. Стоимость билета от 3 тыс. до 20 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Прокофьева 17 февраля пройдет концерт «Петя и Волк» с участием актера Виктора Добронравова. На сцене выступит Московский джазовый оркестр и народный артист РФ Игорь Бутман. Вместе они исполнят музыкальную сказку «Петя и Волк» Сергея Прокофьева в авторских джазовых аранжировках. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 5,5 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 17 февраля пройдет фортепианный вечер монаха Авеля «Вечная любовь». Он исполнит шедевры Баха, Бетховена, Шопена, Рахманинова, а также произведения более современных композиторов — Доги, Пьяццоллы, Цфасмана, Гарваренца и других. Стоимость билета от 2 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+

В концертном зале «Таганай» 17 февраля пройдет выступление Артура Пирожкова. Актер и шоумен Александр Ревва в своем юмористическом амплуа исполнит песни «Как Челентано», «Чика», «Зацепила», «Алкоголичка» и другие известные песни. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 7 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 17 февраля выступит квартет имени Бородина. На сцены выйдут три заслуженных артиста РФ Николай Саченко, Игорь Найдин и Владимир Бальшин, а также Игорь Найдин. В программу выступления вошли струнные квартеты Дмитрия Шостаковича и Франца Шуберта. Стоимость билета от 1,1 тыс. до 2 тыс. руб. 6+

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Государственный квартет имени Бородина

В концертном зале «Таганай» 20 февраля пройдет концерт рок-группы «Кипелов». Один из самых известных музыкальных коллективов презентует новую программу «Весы судьбы», а также исполнить лучшие песни за все время существования группы. Стоимость билета от 3,5 тыс. до 8 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 22 февраля выступит ВИА «Поющие гитары». Ансамбль, существующий с 1966 года, приедет в Челябинск, чтобы исполнить хиты «Синий иней», «Нет тебя прекрасней», «Люди встречаются» и многие другие. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 3,6 тыс. руб. 12+

Спектакли

В Камерном театре 19 февраля покажут один из новых спектаклей «Синее чудовище» по пьесе Карло Гоцци. По сюжету грузинская принцесса Дардане и принц Таэр становятся жертвами злого духа Дзелу. Он превращает Таэра в синее чудовище запрещает открывать свое имя. Дардане должна полюбить своего избранника в обличии синего чудовища, иначе он погибнет. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 16+

В Челябинске продолжается Большой детский фестиваль (БФД) со специальной программой «Эхо» под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Он проходит с 9 по 15 февраля.

В театре кукол имени Вольховского в рамках фестиваля 15 февраля театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) представит спектакль «Ромео и Джульетта». На сцене с помощью кукол «петрушек» артисты расскажут известную трагедию Уильяма Шекспира о любви Ромео Монтекки и Джульетты Капулетти, обреченной судьбою на ненависть. В спектакле также используются «мимирующие» куклы и куклы-мотанки. Стоимость билета 1,5 тыс. – 2 тыс. руб. 12+

Один из спектаклей санкт-петербургского театра «Кукольный формат»



Театр «Манекен» 17 февраля представит спектакль Spocky Noki. Порядок жизни Привиденчика, который спит днем и бодрствует ночью, резко меняется, когда он решает увидеть солнце. Происходит смешение прошлого и настоящего, дня и ночи, ночной гармонии и дневного хаоса. Сможет ли Привиденчик справиться с этим переполохом? В спектакле используется мультипликация, черно-белое кино, музыка Иоганна Баха и Алексея Паперного. Постановку покажут на сцене театре кукол имени Вольховского. Стоимость билета 300-1000 руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 17 февраля откроется выставка «Челябинск художника Николая Черкасова». В экспозиции представлено около 50 живописных и графических работ, отражающих историю и развитие Челябинска, начиная с 1948 года и заканчивая 2005-м. Выставка работает до 10 мая 2026 года. Стоимость билета 150-200 руб. 0+

В историческом музее Южного Урала также заработала экспозиция детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Гости выставки смогут увидеть работы юных мастеров, в которых использовались нитки, глина, соломка, войлок, макраме, лоскутное шитье, вязание и многие другие материалы. Стоимость билета 100-200 руб. Выставка доступна до 29 марта. 0+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 19 февраля можно посмотреть фильм «Король и шут. Навсегда». Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Безумный Некромант пытается разрушить сказочный мир, из-за чего все люди начинают забывать про творчество великой группы. Но одолеть злодея смогут только разделенные смертью его создатели —Князь и Горшок. Главные роли сыграли Константин Плотников и Влад Коноплев. 18+

С 19 февраля в кинотеатрах города выйдет в прокат фильм «Ловушка для кролика». Среди продюсеров картины числится известный актер Элайджа Вуд. Молодые музыканты Дафна и Дарси сбегают из шумного Лондона в заброшенный дом посреди валлийских лесов. Собирая для нового альбом звуки природы, они записывают странный потусторонний шум. Вскоре на пороге их дома появляется ребенок без имени и прошлого, который хочет любой ценой стать частью их семьи. Главные роли сыграли Дев Патель и Рози Макьюэн. 18+

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Актер Дев Патель

В кинотеатрах Челябинска с 19 февраля также появится фильм «Красавица». Действие кинокартины происходит зимой 1941 года в Ленинграде. После тяжелой контузии старшину Николая Светлова распределяют в зоосад, где работники изо дня в день спасают зверей от голодной смерти. Светлов сначала относится к этой работе как к недоразумению и мечтает вернуться на фронт, однако со временем он осознает всю важность своей миссии. Смотрители зоосада дарят надежу на чудо всем жителя блокадного Ленинграда. Главную роль сыграл Слава Копейкин. 12+

С 19 февраля в челябинских кинотеатрах можно посмотреть фильм «Кто-то должен умереть». Две семейные пары отправляются на выходные в загородный дом. Одна из женщин знает страшную тайну и решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру. Подлив яд им в чай, она ставит единственное условие: муж должен доказать, что любит свою новую избранницу. Иначе один из них умрет. В фильме снялись Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков. 18+

Ольга Воробьева