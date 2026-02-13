Капитализация ИИ-компании Anthropic удвоилась за полгода

Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, в ходе очередного раунда финансирования привлекла $30 млрд. Среди инвесторов были корпорации Nvidia и Microsoft. Капитализация Anthropic выросла более чем вдвое в сравнении с сентябрем 2025 года, когда она оценивалась в $183 млрд.

Как отмечает The New York Times, в последнее время появились сообщения о том, что Anthropic хочет в ближайшие 12–18 месяцев провести IPO. В начале февраля компания представила свой новый ИИ-инструмент для бизнеса Claude Cowork, после чего рухнули акции многих компаний, разрабатывающих ПО для бизнеса и аналитики.

Яна Рождественская