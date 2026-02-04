Новый ИИ-инструмент от компании Anthropic вызвал падение фондовых рынков

Американская компания Anthropic выпустила новый ИИ-инструмент, способный выполнять целый ряд комплексных задач для ведения бизнеса. Появление этого продукта вызвало падение фондовых рынков. Накануне инвесторы активно распродавали акции компаний, которые разрабатывают ПО для бизнеса, оказывают юридические услуги и предоставляют финансовую аналитику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Котировки нидерландской Wolters Kluwer рухнули на 13%, британская RELX Group потеряла более 18% рыночной капитализации, а акции Thomson Reuters обвалились почти на 16%.

Плагины Claude Cowork должны помочь бизнесу с аналитикой финансовых данных, юридических инструментов, продажами и другими функциями, отмечается на сайте Anthropic. При этом компания отмечает, что ее инструмент не замена юристов и аналитиков, а лишь помощник бизнесу.

Индекс американских компаний-разработчиков программного обеспечения от Goldman Sachs просел на 6%. Это стало самым значительным однодневным снижением для этого сектора с апреля 2025 года. Индекс компаний, предоставляющих финансовые услуги, упал почти на 7%.

Утром 3 февраля индекс FTSE 100 достиг рекордного максимума. Однако из-за распродажи акций, вызванной релизом от Anthropic, британский фондовый индекс по итогам дня снизился на 0,3%. Аналогичная ситуация наблюдается и на других европейских фондовых площадках.

Кирилл Сарханянц