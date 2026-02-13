Сроки восстановления водоснабжения Кавминвод вновь перенесли

Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения КМВ вновь продлили, сообщает «Кавминводоканал ПТП Пятигорское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Ремонтники устраняют прорыв на магистральном водоводе диаметром 1000 мм, который питает города Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Авария произошла утром 12 февраля 2026 года на участке от главной насосной станции Кубанского водопровода до Пятигорска, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике. Из-за поломки прекратили подачу питьевой воды в Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Лермонтов и прилегающие поселения Предгорного муниципального округа — поселки Энергетик, Средний Подкумок, Нижнеподкумский, станицу Константиновскую, а также микрорайоны Белая Ромашка и Центр Пятигорска.

Аварийные бригады ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» работают на месте непрерывно второй день. Они завершили земляные работы, отвод воды из образовавшегося котлована глубиной около 4 метров и поиск точного места повреждения в нижней части трубопровода. Изначально водоканал обещал восстановить ремонт к 18:00 мск 12 февраля, затем сдвинул срок на 14:00 мск 13 февраля, а полный запуск системы с заполнением и регулировкой давления — на 20:00 мск того же дня. Однако сложность работ вынудила продлить сроки: по последним данным, вода вернется в дома не ранее 8:00 утра 14 февраля.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов подтверждает ситуацию в своем Telegram-канале, подчеркивая отсутствие хороших новостей от водоканала и называя проблемные районы. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку прав жителей: она контролирует качество подвоза воды и оперативность ремонта. В Ессентуках задействовали четыре машины для развоза воды, а в Пятигорске местный водоканал организует аналогичную помощь.

Водовод служит уже 50 лет, что объясняет износ и частые аварии на нем. Предыдущие инциденты случались из-за шуги в Большом ставропольском канале или падения давления на трассе Минводы — Кисловодск, но текущий прорыв — самый масштабный за последнее время. Жители КМВ, популярного курортного региона, испытывают неудобства: школы, больницы и санатории перешли на резервные запасы, а угрозы для отопления нет. Водоканал подает максимум возможной воды из местных источников, но полного покрытия не хватает. Ожидают, что после 14 февраля подача стабилизируется полностью.

Станислав Маслаков