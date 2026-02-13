ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 5,5%

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4—5% до 4,5—5,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора на сайте ЦБ.

Прогноз повышен с учетом смещения роста цен с конца прошлого года на начало текущего. Устойчивая инфляция снизится до 4% во второй половине года. В 2027 году и далее годовой показатель будет находиться на цели, сообщили в регуляторе.

По данным ЦБ, в конце прошлого года наблюдались низкие темпы роста на некоторые товары, в частности на овощи. Учитывая этот фактор и отсутствие значимого переноса НДС в цены в декабре, инфляция по итогам 2025 года сложилась ниже прогноза в октябре и составила 5,6%.

Однако, отметили в регуляторе, в начале 2026 года влияние этих факторов на динамику цен стало противоположным. Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на овощи — привели к временному, но значительному ускорению роста цен в январе.

Сегодня Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16% до 15,5% годовых. Средняя ключевая ставка до конца года, по данным регулятора, прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.