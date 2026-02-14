Сегодня исполняется 91 год почетному президенту Олимпийского комитета России, почетному члену Международного олимпийского комитета (МОК), Герою Труда РФ Виталию Смирнову

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Виталий Смирнов

Его поздравляет советник президента РФ, член Президентского совета Международной федерации настольного тенниса Игорь Левитин:

— Уважаемый Виталий Георгиевич! Вы очень профессиональный и принципиальный человек, Ваш вклад в советское и российское спортивное движение невозможно переоценить. Для Олимпиады-80 в Москве Вы были «архитектором» Игр, и признание МОК Олимпиады 2014 года в Сочи одной из лучших в истории — во многом Ваша заслуга. Вы всегда верно следовали принципу «спортсмен всегда прав», во главе Олимпийского комитета России выстраивая систему поддержки, исходя из задачи «сначала обеспечить спортсмена, потом спрашивать за медали». В оценках допинговых дел и международных конфликтов Вы подчеркивали необходимость защищать права «чистых» спортсменов и не допускать коллективного наказания, когда страдают невиновные атлеты. Сегодня Вы продолжаете работу по устранению несправедливых санкционных ограничений российских атлетов вместе с другими спортивными дипломатами, которых Вы и воспитали. Желаю Вам крепкого здоровья и еще много уверенных достижений и побед!

