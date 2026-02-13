«Трактор» победил «Адмирал» на выезде со счетом 3:2

Во Владивостоке челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над местным «Адмиралом». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Матч прошел 13 февраля. В составе «Трактора» шайбами отличились Михаил Григоренко, Василий Глотов и Степан Горбунов. Голы за «Адмирал» забили Вячеслав Основин и Павел Шэн.

Это уже четвертая победа «Трактора» подряд. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 58 очками.

Следующий матч 15 февраля «черно-белые» сыграют вновь на выезде и встретятся с омским «Авангардом»

Ольга Воробьева