«Трактор» победил «Адмирал» на выезде со счетом 3:2
Во Владивостоке челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над местным «Адмиралом». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Матч прошел 13 февраля. В составе «Трактора» шайбами отличились Михаил Григоренко, Василий Глотов и Степан Горбунов. Голы за «Адмирал» забили Вячеслав Основин и Павел Шэн.
Это уже четвертая победа «Трактора» подряд. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 58 очками.
Следующий матч 15 февраля «черно-белые» сыграют вновь на выезде и встретятся с омским «Авангардом»