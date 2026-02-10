Школу искусств в Воронеже отремонтирует липецкая стройфирма за 66 млн рублей

Победителем аукциона на капитальный ремонт детской школы искусств №6 на улице Алексея Геращенко в Воронеже стало липецкое ООО «Сервис строй-48». Компания Константина Ткаченко снизила начальную цену контракта на 9%: с 72,8 млн до 66,2 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник на строительном рынке Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего на участие в аукционе поступило семь заявок — пять претендентов выставили ценовые предложения. Проигравшие участники готовы были выполнить работы за 66,6–72 млн руб.

Источником финансирования работ выступают федеральный, областной и муниципальный бюджеты, а также внебюджетные источники. Работы нужно выполнить в 11 этапов с 1 апреля 2026 года по 1 сентября 2027-го. За это время подрядчику предстоит отремонтировать фасад и кровлю двухэтажного здания, заменить окна и двери в нем, обновить системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. Гарантия составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Сервис строй-48» было зарегистрировано в Липецке в мае 2019 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Единственный собственник и генеральный директор — Константин Ткаченко. Он также владеет местным ООО «Идис», которое занимается инженерными изысканиями. 2024 год «Сервис строй-48» завершил с выручкой 471 млн руб. (+150%) и чистой прибылью 8 млн руб. (+42%).

С июня 2021 года компания выиграла 23 госконтракта на 539 млн руб. в сумме. Самый крупный — на капремонт лицея в Долгоруковском округе Липецкой области за 90 млн руб. По данным портала госзакупок. впоследствии стоимость контракта выросла до 94 млн руб. «Сервис строй-48» исполнил обязательства на 93,96 млн руб., столько же ему заплатили. После этого контракт расторгли по соглашению сторон.

В начале февраля тамбовское УФАС признало необоснованной жалобу «Сервис строя-48» на якобы неправомерное недопущение до торгов на капремонт местной школы.

Алина Морозова