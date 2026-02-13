Полиция Аризоны не допустила ФБР к материалам о похищении Нэнси Гатри

Шериф округа Пима в штате Аризона Крис Нанос, расследующий похищение матери телеведущей NBC Саванны Гатри, отказался Федеральному бюро расследований доступ к материалам дела, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам источников агентства, шериф поздно обратился за помощью в расследовании к ФБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баннер с фотографией Нэнси Гатри

Фото: Rebecca Noble / Reuters Баннер с фотографией Нэнси Гатри

Фото: Rebecca Noble / Reuters

По данным Reuters, агенты ФБР, участвующие в расследовании, попросили шерифа передать им собранные в ходе расследования вещественные доказательства. Они хотели передать вещдоки для анализа в федеральную лабораторию в Куантико, штат Виргиния, однако получили отказ.

Шериф Нанос настоял, чтобы анализ проводился в частной лаборатории во Флориде. Источники в ФБР заявляют, что действия шерифа не дают агентам бюро полноценно помогать местной полиции. При этом основными полномочиями по расследованию дела обладает именно шериф округа, ФБР может помогать только по запросу местных властей.

В пресс-службе шерифа информацию Reuters никак не прокомментировали.

84-летняя Нэнси Гатри пропала из своего дома в городе Тусон в Аризоне 1 февраля. Почти сразу полиция пришла к выводу, что речь идет о похищении. Местное отделение телеканала CBS News получило несколько сообщений с требованием выкупа. Во время расследования в 1,5 км от дома Нэнси Гатри нашли черную перчатку, которая, предположительно, принадлежит похитителю.

Подробнее об исчезновении Нэнси Гатри — в материале «Ъ» «Американский детектив в режиме онлайн».

Яна Рождественская