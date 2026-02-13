Пять мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Пять мирных жителей пострадали в результате налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Грушевка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель получил множественные осколочные ранения и доставлен в больницу. Несколько БПЛА атаковали ГАЗель. Ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии. Еще один мужчина получил баротравму в результате удара беспилотника по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил господин Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области призвал жителей приграничья не надевать камуфляжную и военную форму из-за участившихся налетов беспилотников ВСУ в регионе. Он добавил, что FPV-дроны нередко атакуют жителей, одетых в камуфляж.