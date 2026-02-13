Гладков призвал жителей приграничья не надевать камуфляжную и военную форму

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничья не надевать камуфляжную форму из-за участившихся налетов беспилотников ВСУ в регионе.

«В идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму… За последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что FPV-дроны нередко атакуют жителей, которые одеты в зеленый камуфляж.

Обращение губернатора адресовано в первую очередь всем жителям прифронтовых и приграничных муниципальных образований. Также Вячеслав Гладков призвал снять военную форму тех, кто приезжает в прифронтовую зону по делам. 12 февраля господин Гладков сообщил, что в результате налета БПЛА пострадали пять мирных жителей.