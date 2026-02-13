На Дону провели обеззараживание более 320 тысяч тонн экспортной продукции

С начала 2026 года специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели обеззараживание 322 тыс. т сельхозпродукции для экспорта, что соответствует объемам годичной давности. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе организации. Здесь уточнили, что грузы направлялись в Турцию, Египет, Албанию, Грузию и Израиль.

По словам специалистов ФГБУ, обработка продукции проводилась методом фумигации с применением пестицида на основе магния фосфида. У «ЦОК АПК» — подтвержденный статус сертифицированной компании Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA). «Обработка осуществляется в целях обеспечения безопасности и качества, соблюдения требований стран-импортеров»,— пояснила представитель филиала Лариса Юлгушева.

Специалисты организации намерены сохранить объемы обработки экспортной продукции на уровне 2025 года. Тогда в филиале обработали в общей сложности 5,7 млн т, которые экспортеры отправили в более чем 10 стран: Турцию, Египет, Албанию, Алжир, Китай, Армению, Израиль и др.

Валентина Любашенко