ФАС отследит исполнение маркетплейсами закона о платформенной экономике
По поручению правительства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект, предусматривающий госконтроль за соблюдением требований платформенной экономики. Это следует из опубликованного на сайте проектов нормативных актов.
Проект регулирует деятельность посреднических платформ, в том числе маркетплейсов. ФАС будет проверять, обоснованно ли платформы блокируют личные кабинеты, согласен ли продавец на предоставление скидок за свой счет, у всех ли товаров равные условия по продвижению в поисковой выдаче, и другое. Если проект примут, он вступит в силу 1 октября.
Согласно проекту, ФАС сможет информировать, обобщать правоприменительную практику, консультировать, наносить профилактический визит и объявлять предостережение. Сейчас инициатива проходит независимую антикоррупционную экспертизу и публичное обсуждение текста.
Как узнал «Ъ», 9 декабря на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко прошла дискуссия о структурировании работы над платформенной экономикой в России с привлечением всех заинтересованных сторон. Регуляторам была поручена разработка трех концепций: Минэкономики — по учету новых идей в общеэкономическом регулировании, ФАС — по уточнению антимонопольного контроля, а Минцифры — по автоматизации контроля работы самих платформ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ящик для писем без газет».